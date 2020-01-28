Германия и Япония сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом у людей, не посещавших Китай

В Германии и Японии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом, которые не связаны с поездками заболеших в Китай. Об этом сообщает "Медуза".

Сообщается, что в Японии новым коронавирусом заразился водитель автобуса, который перевозил туристов из китайского города Ухань, где произошла вспышка эпидемии.

Как сообщает источник, заболевание может быть связано с китайскими туристами — министр здравоохранения Японии Кацунобу Като рассказал, что в начале января водитель перевозил две группы туристов из Китая.

Всемирная организация здравоохранения 23 января сообщила, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, но пока неясно, насколько активно это происходит. Организация отказалась признать вспышку пневмонии, вызванную вирусом, чрезвычайной ситуацией международного значения.

Газета People’s Daily ранее сообщила, что число погибших от нового коронавируса в Китае превысило 100 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране перевалило за четыре тысячи.

В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

В Японии коронавирус обнаружили у шести человек. У пятерых из них заболевание диагностировали после поездки в Китай.

Ранее сообщалось, что вызывающий пневмонию коронавирус добрался до Германии. Немецкие медики зафиксировали первый случай заражения в стране у человека, не посещавшего Китай. Как сообщили в министерстве здравоохранения Баварии, 33-летний житель Штарнберга заразился при общении с коллегой из Китая, которая посещала ФРГ в рабочих целях.