Германия обвинила Россию в кибератаках на парламент в преддверии выборов
Foto: stock.xchng

"Правительство Германии располагает надежными сведениями, на основании которых действия Ghostwriter можно отнести к операциям российского государства, а конкретно - российской военной спецслужбы ГРУ", - заявила на правительственной пресс-конференции в понедельник, 6 сентября, официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. Она потребовала от России немедленно прекратить оперативную подрывную кибер-деятельность в Германии.

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Немецкие спецслужбы уже несколько лет отслеживают работу хакеров, оперирующих под названием Ghostwriter. По словам Зассе, Ghostwriter комбинирует обычные кибератаки с операциями по дезинформации и оказанию влияния. А с некоторых пор в Берлине стали замечать усиленную ориентацию таких действий на Германию.

"В Германии в преддверии выборов в бундестаг предпринимались попытки - в том числе с помощью фишинговых атак - получить доступ к паролям депутатов бундестага и земельных парламентов для хищения их личных данных, - заявила она. - Такие атаки могут быть подготовкой к кампаниям по дезинформации в связи с предстоящими выборами".

В Берлине не сомневаются, что за действиями хакерской группировки Ghostwriter стоят официальные российские власти, и требуют немедленно прекратить кибердиверсии, в которых видят "угрозу безопасности Федеративной республики и процессу демократического волеизъявления" на предстоящих выборах.

Требование германских властей было передано и непосредственно ответственным лицам в России. В частности, во время последнего заседания германо-российской рабочей группы по вопросам политики безопасности 2 и 3 сентября, в ходе которой состоялась встреча статс-секретаря в МИД ФРГ Мигеля Бергера с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым. Берлин, добавила Зассе, оставляет за собой право принять и дополнительные меры защиты.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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