Германия официально подтвердила новость о разрешении на передачу 178 танков Украине

Правительство Германии официально подтвердило, что одобрило передачу Украине до 178 танков "Leopard 1". Первым об этом во вторник сообщило издание Spiegel.

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Министерство обороны Германии сообщило, что министерство экономики выдало немецким компаниям-производителям вооружений лицензии на экспорт до 178 таанков "Leopard 1A5".

"Сколько танков "Leopard 1 A5" на самом деле будет доставлено в Украину, зависит от хода ремонтных работ", — поясняет министерство обороны.

Министерство напоминает, что политическое решение о передаче этих танков Украине правительство приняло на прошлой неделе.

Финансировать ремонт танков и обучение украинских танкистов Германия планирует вместе с другими европейскими странами.

Во вторник министерства обороны Германии, Нидерландов и Дании объявили, что совместно оплатят подготовку и передачу минимум 100 из этих танков; в совместном заявлении министерств говорится, что интерес к этой инициативе проявила и Бельгия.