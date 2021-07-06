Германия ослабляет ограничения на въезд туристов из России и ряда других стран

Россия, Португалия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а также Индия и Непал, с точки зрения германских властей, больше не относятся странам, в которых широко распространен "дельта"-вариант коронавируса. Эта информация была опубликована на сайте Института имени Роберта Коха в ночь на вторник, 6 июля.

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Все вышеназванные страны теперь считаются "регионами с широким распространением вируса SARS-CoV-2".

Это означает, что для путешественников, прибывающих оттуда в Германию, перестают действовать многие введенные ранее ограничения. В частности, въезд в ФРГ разрешается всем категориям путешественников, а не только обладателям германского гражданства или вида на жительство. При этом полностью вакцинированные зарегистрированными на территории ЕС препаратами, и те, у кого есть справка о перенесенном заражении коронавирусом, освобождаются от необходимости соблюдать карантин.

Для остальных путешественников правила по соблюдению карантина будут менее строгими, чем до сих пор. Длительность карантина составляет 10 дней. Карантин можно окончить досрочно, если самое раннее через пять дней после въезда в Германию предъявить повторный негативный тест.

Ограничения для путешественников из стран с "дельта-вариантом"

Индии статус страны с широким распространением "дельта"-варианта коронавируса был присвоен германским Минздравом в конце апреля 2021 года. В мае список таких регионов пополнили Великобритания и Непал. Россия и Португалия получили соответствующий статус всего неделю назад, 29 июня.

Страны с широким распространением мутаций SARS-CoV-2 считаются в Германии наиболее опасными для посещения. Именно поэтому в отношении путешественников, прибывающих оттуда в ФРГ, действуют самые строгие ограничения: въезд разрешен лишь для граждан Германии и путешественников с видом на жительство, а всем пересекшим границу предписывается провести на домашнем карантине 14 дней без права досрочно освободиться от него, сдав повторный ПЦР-тест.

Ситуация с коронавирусом в России

Между тем российский Минздрав 5 июля сообщил, что суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в стране составил 24 353 случая. За прошедшие 24 часа в РФ было зарегистрировано 654 летальных исхода у пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.