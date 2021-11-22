Германия отказалась принять мигрантов, находящихся в Беларуси

Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут принять данное предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель правительства Германии в Берлине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее Лукашенко заявил, что нелегальных мигрантов в Беларуси должна принять Германия. Минск также сигнализировал готовность отправить 5 тысяч мигрантов на родину, если 2 тысячи человек примет ЕС. Лукашенко указал, что в Минске готовят второй рейс с мигрантами после того как на прошлой неделе были вывезены 400 иракцев.

Между тем белорусские силовики продолжают доставлять мигрантов к границе с Польшей. Погранслужба Польши сообщила, что 21 ноября группа из 150 человек попыталась прорваться через заграждения близ населенного пункта Дубиче-Церкевне, при этом действия мигрантов контролировали белорусские спецслужбы.

Лукашенко обвинил ЕС в отказе взаимодействовать



Лукашенко обвинил ЕС и власти Германии в невыполнении обязательств по урегулированию ситуации с мигрантами, заявив, что европейская сторона отказывается взаимодействовать с Минском и не идет на контакт. Непризнанный Евросоюзом правитель Беларуси также заявил, что попросил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) забрать в Германию около 2000 беженцев из лагеря на границе с Польшей. Меркель якобы пообещала рассмотреть эту проблему на уровне ЕС, но этого не происходит, утверждает он.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность Варшавы оплатить возвращение мигрантов, находящихся у границ его страны, на родину. Польша обсуждает эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных государств, но белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны, указал он.

На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), цель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были "актом легитимации" Лукашенко. ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся в Беларуси мигрантам и заявил, что готов увеличить эту сумму, если будет обеспечен допуск гуманитарных организаций к пострадавшим.

Гибридная атака на Евросоюз

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Тяжелее всего обстановка в Польше, Латвии и Литве. Мигранты пытаются через Беларусь попасть на территорию этих стран. Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в отместку за введенные против Минска санкции.

Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию ЕС. "Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой… Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", — подчеркнул он в интервью британской медиакомпании BBC 19 ноября. Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польше со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов. С тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы.