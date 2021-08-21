Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Накануне визита Меркель в Киев посол ФРГ передала главе украинского Минздрава дозы вакцины на сумму порядка 6 миллионов евро. Транспортные расходы покрыты в рамках программы ЕС по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Власти Германии продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса. В субботу, 21 августа, посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен (Anka Feldhusen) передала украинскому министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca стоимостью около 6 миллионов евро, говорится в пресс-релизе посольства Германии в Украине.

В сообщении указывается, что транспортные расходы были покрыты в рамках механизма Еврозоюза по оказанию помощи при стихийных бедствиях UCPM.

Вакцина была передана накануне поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев. Ранее глава германского правительства пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить вакцину в качестве немедленной помощи в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Германия помогала Украине с самого начала пандемии и предоставила аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование на сумму 76 миллионов евро.

Берлин выделил на борьбу с пандемией по всему миру в общей сложности 2,2 миллиарда евро, большая часть из которых направлена на поддержку глобального механизма COVAX, который призван предоставить бедным странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Вакцинация Германия Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность