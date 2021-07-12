Германия подтвердила завершение первой ветки "Северного потока-2"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Первая ветка газопровода "Северный поток-2" готова, а вторая — почти построена. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минэкономики Германии, передает ТАСС.

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В ведомстве уточнили, что в настоящее время идет так называемый процесс технической приемки. "Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка", — подтвердили в Минэкономики Германии.

Ранее стало известно, что проект получил все необходимые разрешения. "Все разрешения на строительство выданы — и уже давно", — подчеркивал представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

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Source

Lenta.ru

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