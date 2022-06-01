Германия поставит Украине системы ПВО
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Соответствующее решение сегодня озвучил канцлер Олаф Шольц. Незадолго до этого о поставках вооружения в Украину заявили президент США Джо Байден.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во время своего выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что направит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства отметил, что этих систем Украине хватит, чтобы "защитить крупный город от атак российской авиации". Шольц также сообщил, что Германия пообещала предоставить Киеву радар слежения, способный обнаружить вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, Шольц сказал, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США (ранее стало известно о поставке из Америки дальнобойных ракетных систем HIMARS). Эти системы нельзя будет использовать для ударов по российской территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западных лидеров помочь Украине с оружием, необходимым для противостояния российской авиации.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?