Германия поставит Украине системы ПВО

Соответствующее решение сегодня озвучил канцлер Олаф Шольц. Незадолго до этого о поставках вооружения в Украину заявили президент США Джо Байден.

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Во время своего выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что направит Украине современные системы ПВО IRIS-T. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства отметил, что этих систем Украине хватит, чтобы "защитить крупный город от атак российской авиации". Шольц также сообщил, что Германия пообещала предоставить Киеву радар слежения, способный обнаружить вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, Шольц сказал, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве с США (ранее стало известно о поставке из Америки дальнобойных ракетных систем HIMARS). Эти системы нельзя будет использовать для ударов по российской территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал западных лидеров помочь Украине с оружием, необходимым для противостояния российской авиации.