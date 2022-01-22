Германия примет почти 30 тысяч жителей Афганистана

Федеральные власти Германии к середине января оформили согласие на прием около 20 400 афганцев, сотрудничавших с немцами, и членов их семей.

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Кроме того, аналогичный шаг сделан в отношении еще около 8000 "особо уязвимых" афганцев, а также их супругов и детей. Об этом издания медиагруппы Funke сообщают со ссылкой на ответ министерства иностранных дел ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

С 15 мая 2021 года в Германию прибыли более 9300 представителей местного населения, сотрудничавших с немцами и их ближайших родственников, а также находящихся под особой угрозой лиц, включая правозащитников и журналистов, указывается далее. Многие лица, в отношении которых получено согласие на прием, самостоятельно покинули Афганистан и находятся в третьих странах, в том числе Пакистане, сообщили в МИД ФРГ. Однако тысячи афганцев, сотрудничавших с вооруженными силами Германии, министерствами иностранных дел и экономического сотрудничества и развития, все еще находятся в охваченном кризисом государстве, отмечается в ответе ведомства.

Левая фракция раскритиковала усилия официального Берлина по защите уязвимых жителей Исламской Республики. Лишь треть таких лиц, которых ФРГ согласна принять, смогла приехать в Германию, посетовала представительница "левых" в бундестаге Клара Бюнгер (Clara Bünger). "Это - пугающий результат", - резюмировала она.

Радикальное исламистское движение "Талибан" на фоне вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году брало под контроль все больше регионов страны, во многих случаях не встречая сопротивления. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну. В сентябре талибы объявили об установлении контроля над всем Афганистаном и о создании переходного правительства. Международное сообщество не признает правительство талибов.