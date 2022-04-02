Германия приостановила высылку беженцев в Восточную Европу

На фоне войны России с Украиной все федеральные земли Германии на неопределенный срок приостанавливают высылку уголовных преступников и других лиц, подлежащих депортации, в страны Восточной Европы. Это решение коснется не только России и Украины, но также Беларуси и Молдовы, сообщил в субботу, 2 апреля, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел земли Бавария.

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По словам собеседника издания, высылки в настоящее время невозможны из-за закрытия воздушного пространства и отсутствия прямого воздушного сообщения. Приостановка депортаций распространяется также на Польшу, Румынию, Чехию и Словакию, которые "испытывают сильную нагрузку из-за наплыва беженцев из Украины".

Польша и Румыния уже заявили, что из-за перегруженности с приемом беженцев из Украины они на неопределенный срок отказываются принимать депортированных из Германии. Исключения не представляются возможными, сказал еженедельнику Welt am Sonntag источник в МВД федеральной земли Баден-Вюртемберг.