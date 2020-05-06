Германия приступает ко второму этапу снятия карантина и открывает магазины

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ решились на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек, говорится в соответствующем документе, поступившем в среду в "Интерфакс".

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"Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей", — сказано в документе. Необходимо при этом будет соблюдать, чтобы одновременно в магазине находилось не слишком много людей. Также остается в действии правило соблюдать в общественных местах минимальное расстояние между гражданами в 1,5 метра.

Спортивные площадки и тренировочные центры можно будет открывать согласно плану, который будет разработан в каждой из 16 федеральных земель. Также немецкие регионы должны будут разработать соответствующие планы для открытия баров, ресторанов и отелей.

Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее в среду Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии. Канцлер отметила, что теперь можно говорить о дальнейших послаблениях ограничений общественной жизни.

"Первую стадию пандемии мы прошли, но мы только в начале пути… Мы добились цели замедлить распространение вируса, граждане действовали ответственно и следовали предписанным ограничениям", — сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.