Германия признана лидером в Европе в борьбе с Covid-19: почему у них так мало смертей и что такое "Гангельтское чудо"

Стратегия борьбы с глобальной пандемией SARS-CoV-2 почти во всем мире, за исключением Швеции и еще некоторых стран, сводится примерно к одним и тем же мерам: закрытие границ, учебных заведений, кафе, ресторанов и всех общественных мест, отмена всех массовых мероприятий, введение изоляции или карантина и других ограничений. Но успехи в борьбе c коронавирусной инфекцией у всех стран разные. Разные и меры поддержки экономической стабильности.

Среди всех стран Европы лучше всего в условии пандемии действует Германия, показали результаты исследования, проведенного экспертами фонда Deep Knowledge Group (DKG) из Лондона. ФРГ заняла второе место после Израиля в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии. В этот топ-40 вообще не попали Россия, США, Великобритания, а также Италия и Испания. Все эти страны, наоборот, вошли в топ-20 стран, подверженных наибольшим "коронавирусным рискам".

В Германии, несмотря на почти 135 тысяч заболевших, очень большой запас реанимационных койко-мест, достаточно медперсонала. У нее есть возможность производить медоборудование и препараты внутри страны, то есть немцы могут сами решить эти проблемы, даже если окажутся в полной изоляции. Власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях, успешно справляются с кризисными ситуациями. В Германии наибольшее число выздоровевших (77 тысяч), не так много умерших от коронавирусных инфекций (3804 человека) и больше всего протестированных (не считая США) — 1,73 млн человек.

Как Германия стала не только единственной европейской страной в первой десятке рейтинга коронавирусной безопасности, но и одним из мировых лидеров в управлении кризисами?

Германия не только успешно переживает эпидемию, но и уже перезапускает экономику, не допустив ее коллапса. Это благодаря беспрецедентной финансовой помощи бизнесу — антикризисный пакет, утвержденный правительством в конце марта, предусматривает финансирование различных мер в объеме 156 миллиардов евро. Только на поддержку самозанятых граждан в Германии выделили 50 миллиардов евро. Фонд экономической стабильности объемом 600 млрд евро дает бизнесу кредитные гарантии на 400 млрд евро. Еще 100 млрд евро выделено для предприятий на грани банкротства. Еще 100 млрд евро предусмотрены на программы развития.

Национальная система здравоохранения Германии доказала свою эффективность. Благодаря действиям правительства, страна находится на уровне экономической стабильности. Хотя карантинные меры там сохранятся до 4 мая, но магазинам уже разрешено открыться. А с начала мая откроются школы, вузы, парикмахерские. В правительстве объявили, что в ближайшее время перейдут на "незначительное и постепенное ослабление мер при сохранении мер по борьбе с пандемией".

Кроме того, не стоит забывать и о дисциплинированности населения, соблюдавшего все предписания правительства и министерства здравоохранения.

Как итог, 64% немцев заявили, что удовлетворены действиями канцлера ФРГ Ангелы Меркель (наивысший показатель за весь ее четвертый срок) и действиями ее правительства.

Три причины, почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса



10 дней назад американская The New York Times опубликовала статью под заголовком "Немецкое исключение?", которую активно обсуждали в российских СМИ и в соцсетях. Прошла неделя, а на данный момент практически все сравнения, приведенные в той статье, сохраняются.

В соседних Нидерландах, где численность населения составляет 17 миллионов, скончалось 3315 человек — приблизительно столько же, сколько в Германии (3804 случаев смерти). А в Бельгии с населением 11,5 млн скончались 4857 человек. И это при том, что в Германии население гораздо больше — 83 млн жителей. В Италии на 165 000 официально инфицированных — 21 645 смертей, в Испании на 183 000 — 19 130, во Франции при почти 148 тыс. выявленных случаях заражения число летальных исходов составило 17167. В последние дни в США за сутки стали умирать около 2500 человек (1,5 суток хватит, чтобы полностью перекрыть статистику смертности в Германии).

Такое большое количество зараженных (135 тысяч) и сравнительное малое количество смертей (3804) в Берлине объясняют полной открытостью всех цифр — статистику ведут и публикуют региональные власти, а в центре ее лишь обобщают. Никто ничего не занижает. Так что объяснение о каком-то утаивании смело можно исключать.

Как пишет Deutsche Welle, такая низкая смертность от COVID-19 объясняется тремя ключевыми факторами, с одним из которых немцам просто повезло: это специфика распространения вируса, уровень немецкой системы здравоохранения и дисциплинированность населения.

1. Специфика заключается в том, что "все началось как эпидемия среди горнолыжников", говорит профессор Ханс-Георг Кройсслих, возглавляющий отдел вирусологии в клинике Гейдельбергского университета. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), координирующего в качестве государственного учреждения борьбу с эпидемией, в ФРГ абсолютному большинству заболевших COVID-19 (70%) от 15 до 59 лет, средний возраст инфицированных — 49 лет. Таким образом, до принятия радикальных карантинных и ограничительных мер, вирус подхватили преимущественно молодежь и люди среднего возраста, обладающие более сильным иммунитетом, чем пожилые. Это были отпускники из баров и дискотек на итальянских и австрийских горнолыжных курортах (типичный пример — горнолыжный курорт Ишгль), которые по возвращении заразили людей своего круга.

2. Система здравоохранения, считающаяся одной из лучших в мире, успела подготовиться к борьбе с COVID-19. Больницы высвободили дополнительные койки для приема инфицированных, составили экстренные графики работы и дежурств врачей и медперсонала, по мере возможностей запаслись становившимися все более дефицитными масками, защитными костюмами и медикаментами. Минздрав ФРГ еще 12 марта заказал 10 000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в дополнение к уже имевшимся в Германии 25 000 аппаратам. Поэтому в Германии надеются, что немецким врачам, в отличие от их европейских коллег, не придется принимать решения, кому из пациентов давать ИВЛ, а кого обрекать на смерть. На данный момент по всей стране свободны около 10 000 мест в отделениях интенсивной терапии. Поэтому немецкие клиники принимают на лечение сотни пациентов с COVID-19 из Франции, Италии и Нидерландов.

3. Дисциплинированные немцы четко выполняют распоряжения правительства и предписания Минздрава Германии. Практически во всех публикациях про причины низкой смертности в стране от SARS-CoV-2 указывается на то, что в ФРГ население активно тестируют на вирус. На сегодняшний день в Германии проведено самое масштабное на континенте тестирование — около 1,73 млн тестов. Но само главное — шесть из семи заболевших лечатся амбулаторно. То есть, проходящие лечение дома пациенты дисциплинированно выполняют все предписания по самоизоляции, не нарушают карантинные меры, и тем самым помогают окружающим и всей системе здравоохранения.

"Гангельтское чудо": в Германии тоже ищут и вырабатывают коллективный иммунитет



В Германии сейчас пытаются хотя бы примерно выяснить, какой процент населения ФРГ уже переболел бессимптомно коронавирусом SARS-CoV-2, не зная об этом.

В начале апреля ученые и студенты Мюнхенского университета при поддержке полиции начали исследование в Мюнхене. Жителям города предлагают добровольно сдать кровь, чтобы узнать, есть ли у них антитела к Covid-19. До конца апреля должны быть собраны первые 4,5 тысячи анализов.

Тестируемые выбраны случайно, адреса генерирует компьютер. Это должно обеспечить репрезентативность исследования, цель которого — выяснить, какова доля тех, кто уже переболел, не подозревая об этом, и узнать в какой мере в Мюнхене формируется коллективный иммунитет. Его еще называют популяционным иммунитетом, иммунитетом толпы, стадным иммунитетом — это эффект сопротивления инфекции в обществе, часть которого имеет к вирусу личный иммунитет. Но, в отличие от Швеции, Германия не стремилась выработать этот коллективный иммунитет путем пассивного ожидания, когда большая часть населения переболеет.

Исследование в Мюнхене рассчитано на год, у участвующих в нем жителей города будут регулярно, раз в две-четыре недели, брать кровь — и интервью. В результате ученые рассчитывают лучше понять характер и особенности распространения вируса.

Аналогичный сбор данных проходит и в других регионах страны, где вспышка эпидемии имела иную специфику, пишет Deutsche Welle.

К примеру, в городке Гангельт в округе Хайнсберг в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия аналогичное исследование началось еще 31 марта. Там развитие пандемии началось примерно на три недели раньше, чем в других частях Германии. Доказано, что многие там заразились 15 февраля на вечернем карнавальном мероприятии с участием примерно 300 человек. Всего в округе Хайнсберг, который немецкие СМИ назвали "немецким Уханем", заражение было зафиксировано у 1,4 тысяч человек из 42 тысяч населения, около 50 жителей скончались.

Ученые Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета взяли анализ крови, мазок из носоглотки и интервью у 1000 жителей Гангельта по репрезентативной выборке. На днях глава института профессор Хендрик Штреек надеется обнародовать первые выводы. Но уже сейчас понятно, что около 15% населения Гангельта бессимптомно переболели коронавирусом, приобрели коллективный иммунитет к нему и успешно его сдержали.

Большинство заразившихся не обращались в больницы, у них не было симптомов, и если бы поголовное тестирование не проводилось, то о произошедшем никто бы и не узнал.