Германия разрешила прививать людей старше 65 лет вакциной AstraZeneca

Немецкая комиссия по вакцинам рекомендовала применять вакцину AstraZeneca в том числе и к пациентам старше 65 лет, сообщает AFP со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Йенса Шпана.
Ранее немецкие госструктуры утверждали, что для того, чтобы разрешить вакцинацию пожилых пациентов вакциной AstraZeneca, у них не хватает данных. Теперь же, с учетом свежих исследований. их позиция поменялась.
"Новые данные свидетельствуют, что эта вакцина даже более эффективна, если вторую дозу вводить через 12 недель после первой", — отметил Шпан. Новые рекомендации в ближайшее время будут отражены в соответствующих нормативных актах.
Отсутствие четкой позиции немецких властей по препарату AstraZeneca вызвало негативную реакцию в обществе. Многие жители страны, полагая, что эффективность AstraZeneca ниже, чем у вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, отказывались от своей очереди на прививку. В итоге в стране остались сотни тысяч неиспользованных доз вакцины.