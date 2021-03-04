Германия разрешила прививать людей старше 65 лет вакциной AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Немецкая комиссия по вакцинам рекомендовала применять вакцину AstraZeneca в том числе и к пациентам старше 65 лет, сообщает AFP со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Йенса Шпана.

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Ранее немецкие госструктуры утверждали, что для того, чтобы разрешить вакцинацию пожилых пациентов вакциной AstraZeneca, у них не хватает данных. Теперь же, с учетом свежих исследований. их позиция поменялась.

"Новые данные свидетельствуют, что эта вакцина даже более эффективна, если вторую дозу вводить через 12 недель после первой", — отметил Шпан. Новые рекомендации в ближайшее время будут отражены в соответствующих нормативных актах.

Отсутствие четкой позиции немецких властей по препарату AstraZeneca вызвало негативную реакцию в обществе. Многие жители страны, полагая, что эффективность AstraZeneca ниже, чем у вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, отказывались от своей очереди на прививку. В итоге в стране остались сотни тысяч неиспользованных доз вакцины.

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