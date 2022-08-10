Германия сдержанно отреагировала на призыв прекратить выдачу виз россиянам

Правительство Германии сдержанно отреагировало на требования прекратить выдачу виз россиянам из-за российской вооруженной агрессии в Украине. В Берлине приняли соответствующую инициативу к сведению и ожидают обсуждения данной темы на уровне глав МИД стран ЕС, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине в среду, 10 августа.

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"В настоящее время мы обсуждаем в Евросоюзе, как может выглядеть седьмой пакет санкций и какие компоненты он может содержать. Здесь играет роль и тема виз. По этому вопросу пока нет единой позиции, в том числе и на уровне федерального правительства. В принципе, мы всячески стремимся принимать единые для ЕС правила. Эта та сила, которую мы продемонстрировали и в рамках нынешнего конфликта с агрессором Россией. Мы стремимся к тому, чтобы действовать максимально едино на европейском уровне", — сказал Хебештрайт.

Запрет на выдачу виз россиянам

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Андреа Зассе отметила, что от запрета на выдачу виз россиянам пострадают не только туристы из РФ.

"Речь здесь идет не только о российских туристах, но, к примеру, и о представителях гражданского общества. Речь идет о школьниках, студентах, визах для близких родственников граждан стран ЕС или граждан России, проживающих на территории Евросоюза. Предметом дискуссии стал бы весьма широкий круг лиц", — пояснила Зассе.

Ранее входящая в ЕС Эстония призвала впредь не выдавать виз и видов на жительство гражданам РФ, поскольку "российская агрессия в Украине угрожает национальной безопасности". Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в своем микроблоге в Twitter: "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

Эстония, а также Литва и Финляндия выразили недовольство тем, что россияне активно въезжают на их территорию, чтобы затем отправиться в отпуск в южные страны Евросоюза. "Настало время прекратить туризм из России", — подчеркнула Кая Каллас.