Германия собирается отправить в Украину современные системы ПВО

Власти Германии сообщили, что намерены отправить в Украину новые системы ПВО. По словам производителя, компании Diehl BGT Defence, комплексы IRIS-TSLM предназначены для "защиты населения, критически важных зданий, объектов, а также наземных войск от ударов с воздуха".

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Именно такие системы Украина просит предоставить ей с самого начала конфликта. Эти комплексы ПВО используют навигационные системы GPS и INS и получают постоянные целеуказания со станции слежения. Дополнительной их чертой является система инфракрасного наведения, позволяющая вести борьбу с такими целями, как вертолеты, самолеты, крылатые и противокорабельные ракеты, а также ракеты класса "воздух-земля".

Но главным вопросом остается то, как много таких комплексов передадут Украине, и когда именно. Поставки должны стать частью программы постепенного приведения ВСУ к западным стандартам, начатой после российского военного вторжения в феврале этого года.

В настоящее время на вооружении Украины стоят ракетные комплексы советских времен дальнего радиуса действия С-300 и комплексы Бук-M1. Немецкие системы ПВО считаются значительно более продвинутыми по сравнению с этими советскими системами.

Пока что самые крупные военные поставки в Украину — на 17 млрд долларов — сделали США. Объем британской помощи составил около 2,6 млрд долларов.