Германия созовет в Брюсселе антикризисное совещание по мутации Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в понедельник в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса Covid-19, сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (13:00 по Москве)", - написал Фишер в твиттере в воскресенье.

Ранее сообщалось, что кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание представителей стран ЕС по новой разновидности коронавируса Covid-19 и мерам реагирования на нее.

С воскресенья в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии введен локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе. Решения связаны с распространением новой разновидности коронавируса.

В воскресенье европейские страны начали объявлять о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei