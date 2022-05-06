Германия столкнулась с нехваткой боеприпасов к обещанной Киеву технике

Поставка Украине немецких самоходных зенитных установок "Гепард" застопорилась из-за отсутствия у Германии боеприпасов к ним, сообщила в чевтерг, 5 мая, немецкая Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

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Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) уже на второй день войны сообщила, что может поставить Украине со склада это вооружение, которое можно "относительно быстро" привести в строй, однако уже в феврале федеральное правительство знало о нехватке боеприпасов, из-за чего поставки решили отложить, пишет издание.

Тем не менее после встречи 40 министров обороны на военной базе США Рамштайн в Германии канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) поддался международному давлению и объявил о начале поставок тяжелого вооружения. О начале поставок также объявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Проблема в том, отмечает издание, что оригинальные снаряды для пушек "Гепарда" производит швейцарская компания Oerlikon, входящая в немецкий концерн Rheinmetall, а Швейцария запрещает экспортировать свое вооружение в зоны боевых конфликтов. В итоге правительство решило закупить подходящие боеприпасы на мировом рынке. По данным Die Welt, к запланированной дате поставок зенитных установок удалось найти лишь 23 тысячи зарядов, которых хватит на полчаса работы.

"Гепард" оснащен двумя 35-миллиметровыми пушками-пулеметами и предназначен для защиты боевых частей от низколетящих самолетов и вертолетов и поражения наземных целей, говорится в описании боевой машины на сайте бундесвера. Германия прекратила их эксплуатацию в 2010 году.

Проблемы с другими поставками

Задержка возникла и с поставками другого тяжелого вооружения, пишет Die Welt. Федеральный совет безопасности 21 апреля получил официальный запрос от Rheinmetall на выдачу лицензии на экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder вместе с 1,5 миллиона снарядов к ним. Решение о поставках еще не принято, пишет издание со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Та же ситуация сложилась с поставкой 88 танков Leopard производства Rheinmetall и 100 гаубиц от Krauss-Maffei Wegmann. Первые 22 танка, как ожидалось, должны были отправиться в Украину в течение нескольких недель после объявления о поставках, а остальные — до конца года.

Украина 1 мая направила в Минобороны Германии письмо с новым списком необходимого вооружения. В него вошли танки Leopard-2, противокорабельные ракеты Harpoon, танковые гаубицы PzH 2000, пусковые установки M270, а также танки Leopard 1 и боевые машины пехоты типа Marder, пишет издание со ссылкой на письмо. По словам собеседников Die Welt в украинском правительстве, переговоры о поставках пока не сдвинулись с мертвой точки.

Поставки немецкого тяжелого вооружения Украине

Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине 28 апреля. Подавляющим большинством голосов парламент поддержал совместную инициативу депутатов от правящих партий и оппозиционного блока ХДС/ХСС. В принятом постановлении бундестаг призвал правительство ФРГ "продолжить и, по возможности, ускорить поставку Украине необходимой ей техники и при этом расширить передачу этой стране тяжелых и сложных систем вооружений, например, в рамкахкруговых поставок".

Для этого Германия обещала компенсировать поставки тяжелой техники советского производства из запасов восточноевропейских стран, с которой украинские военные хорошо знакомы.