Германия укрепляет границы из-за миграционного кризиса
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Германия объявила об ужесточении пограничного контроля на фоне миграционного кризиса в Польше и странах Балтии. Одновременно Берлин направил к польско-белорусской границе полицейских для помощи в обеспечении порядка. Они, помимо прочего, принимали участие в задержании активистов ультраправых организаций, которые сформировали добровольческие отряды для выявления нелегальных мигрантов, сообщает телеканал Euronews.

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Варшава сообщает о тысячах попыток незаконного проникновения на свою территорию, зарегистрированных с начала октября. Пограничники рассказывают в интервью польским СМИ, что видят все больше мигрантов, которые пытаются разными способами пересечь границу. Чтобы сдержать этот поток, увеличили количество патрулей и наблюдательных пунктов.

Польские правозащитники сообщают о бедственном положении мигрантов на белорусско-польской границе. Люди в палаточных лагерях болеют, им не хватает еды и чистой воды.

Минск и Варшава, между тем, возлагают друг на друга ответственность за судьбу нелегалов. Польша обвиняет правительство Александра Лукашенко в организованной доставке мигрантов на границу и провоцировании кризиса. Белорусская сторона заявляет о бесчеловечном отношении европейских пограничников к людям, желающим получить статус беженцев в ЕС.

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