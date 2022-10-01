Германия усилит защиту газопроводов "Северный поток" от диверсий

Канцлер ФРГ заверил Данию и Швецию в поддержке со стороны Германии в расследовании причин аварий на трубопроводах СП. Одновременно он пообещал усилить защиту критической инфраструктуры от диверсий.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Дании и Швеции помощь в выяснении причин утечек на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщил в пятницу вечером, 30 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт после видеоконференций Шольца с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главами правительств Дании, Швеции и Норвегии, посвященным повреждениям на газопроводах.

"Все имеющиеся на данные момент сведения указывают на то, что на трубопроводах был совершен акт преднамеренного саботажа. Германия вместе с партнерами и союзниками в НАТО и ЕС усилят меры безопасности и защиту критической инфраструктуры от саботажа", — сказал он.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что его страна приняла предложение Франции, Германии и Великобритании о помощи. "Мы ведем переговоры с нашими союзниками с целью усиления военного присутствия в норвежском секторе", — сказал он. При этом Стере отметил, что в настоящее время нет признаков того, что нефтяные объекты Норвегии находятся под угрозой. Норвегия после начала войны России против Украины стала одним из важнейших поставщиков газа в Европу.

Федеральная полиция усиливает присутствие на море

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) сообщила, что федеральная полиция в связи с ростом угроз задействовала все возможности для усиления присутствия на море. "Мы относимся к нынешним угрозам серьезно и защищаемся", — сказала она в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Фезер, федеральная полиция располагает "специальными возможностями для вмешательства в конкретных ситуациях, связанных с угрозами, включая современные полицейские вертолеты, новые корабли и спецназ". Министр отметила, что параллельно принимаются меры и в сфере усиления кибербезопасности.

США отвергли обвинения Путина

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен решительно отверг обвинения со стороны президента РФ Владимира Путина об ответственности Запада за утечки на "Северном потоке". "Мне на самом деле нечего сказать по поводу абсурдного утверждения президента Путина о том, что мы или другие партнеры или союзники несем какую бы то ни было ответственность", — сказал Блинкен, обвинив в свою очередь Москву в "неслыханной кампании по дезинформации".

Ранее Путин заявил, что ответственность за взрывы на "Северном потоке" несут "англо-саксы". МИД России еще 28 сентября заявил, что за взрывами могут стоять США. Белый дом назвал это обвинение "смехотворным".

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока — 2" стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии о том, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы Германии предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. По их мнению, если газопроводы не починить быстро, то они могут навсегда выйти из строя.