Германия ужесточила визовые требования к россиянам

Германия ужесточила порядок выдачи въездных виз гражданам России. Как указано в перечне на сайте официального сервисного партнера представительства ФРГ в РФ VisaMetric,обновленном 13 октября, теперь для получения туристической визы россияне должны предоставить медицинскую страховку, выданную в Европейском Союзе. Страховка, оформленная в России, не принимается, подчеркивается в памятке.

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Кроме того, в качестве финансовой гарантии россиянам необходимо предоставить выписки, выданные из "поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС". Какие именно банки имеются в виду, в документе не уточняется. DW направила соответствующий запрос в МИД Германии, но ответа пока не получила.

Выдача гражданам России виз с длительным сроком действия (многолетних виз) и многократным въездом, полностью прекращена, сообщается в памятке.

Помимо этого, необходимо предоставить подтверждение оплаченных билетов в обе стороны — с указанием имени и дат поездки заявителя, а также подтверждение оплаченного проживания — тоже с указанием имени и дат поездки заявителя на весь период пребывания. Эти требования содержатся и в списке документов, необходимых для подачи на визы в случае частных визитов к знакомым или родственникам, на деловую визу, а также на визу для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.

Приостановка ЕС действия упрощенного визового режима с Россией

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Это было сделано в ответ на российское вторжение в Украину. В результате визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, стандартный срок для принятия решения по заявлениям увеличился с десяти до 15 дней, а в отдельных случаях он может быть продлен до 45 дней.

Помимо этого, были ужесточены правила получения многократных виз, а заявителям теперь нужно подавать больше документов, сообщали в Еврокомиссии. "Государства-члены должны будут применять более строгий подход к оценке оснований поездки" заявителя в ЕС, а также "проводить тщательную проверку на предмет того, представляет ли он угрозу для безопасности", объяснила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.