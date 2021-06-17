Германия: в Эспелькампе застрелены два человека

В городе Эспелькамп в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в четверг, 17 июня, застрелены два человека. Предполагаемый преступник скрылся, сообщил представитель полиции в Билефельде агентству dpa.

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Его удалось задержать через несколько часов в Дипенау, примерно в 10 километрах от места происшествия.

Одна из жертв была застрелена внутри здания, другая — на улице. По данным dpa, инцидент произошел в центре Эспелькампа с 25-тысячным населением, убиты один мужчина и одна женщина.

По информации газеты Westfalen-Blatt, для поиска предполагаемого преступника стянуты силы полиции из всего региона. Мотивы стрелявшего неизвестны.