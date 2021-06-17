Германия: в Эспелькампе застрелены два человека
Foto: AFP/Scanpix

В городе Эспелькамп в немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в четверг, 17 июня, застрелены два человека. Предполагаемый преступник скрылся, сообщил представитель полиции в Билефельде агентству dpa.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его удалось задержать через несколько часов в Дипенау, примерно в 10 километрах от места происшествия.

Одна из жертв была застрелена внутри здания, другая — на улице. По данным dpa, инцидент произошел в центре Эспелькампа с 25-тысячным населением, убиты один мужчина и одна женщина.

По информации газеты Westfalen-Blatt, для поиска предполагаемого преступника стянуты силы полиции из всего региона. Мотивы стрелявшего неизвестны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Германия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов