В результате мощного взрыва в промышленном химпарке в немецком городе Леверкузен погибли по меньшей мере два человека и 31 получил ранения. Еще несколько человек пока считаются пропавшими без вести.

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Утром во вторник, когда произошел взрыв, сообщалось об одном погибшем, но вечером компания-оператор парка химических предприятий Currenta объявила, что найдено тело еще одной жертвы.

Без вести пропавшими пока считаются пять человек. Пятеро из 31 раненого находятся в реанимации.

"Мы ищем пропавших, но надежды найти их живыми тают", — цитируют агентства главу химпарка Ларса Фридриха.

Мощный взрыв на расположенном в парке заводе по утилизации опасных отходов произошел во вторник в десятом часу утра по местному времени. Причины взрыва пока неизвестны.

Тушение пожара, вспыхнувшего после взрыва, заняло три часа. Над Леверкузеном протянулся огромный шлейф дыма.

Полиция, опасаясь, что дым содержит ядовитые вещества, велела местным жителям закрыть окна и двери, выключить кондиционеры и не выходить на улицу.

Сейчас специалисты постоянно замеряют уровень содержания опасных веществ в воздухе.

В промышленном парке Chempark базируются 70 химических компаний, в том числе подразделения Bayer и Lanxess.

Леверкузен находится на северо-западе Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, где на позапрошлой неделе десятки людей погибли во время паводков.