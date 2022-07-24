Германия задерживает обещанные Киеву поставки современных систем ПВО

Поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) из Германии задерживаются из-за отсутствия разрешения со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет со ссылкой на источники издание Welt am Sonntag.

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Украинское правительство в начале июля подало заявку на покупку 11 зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM у немецкой оружейной компании Diehl Defense. Киев также запросил "финансовую поддержку" для закупки этих систем.

Стоимость одной установки составляет 140 млн евро, а 11 комплексов обойдутся в 1,5 млрд евро, уточняет Welt am Sonntag. Сделку одобрило министерство экономики ФРГ, но итоговое разрешение должен выдать федеральный совет безопасности. Заявка остается без одобрения уже три недели, рассказали источники издания.

Представитель правительства сообщил Welt am Sonntag, что Федеральный совет безопасности проводит тайные заседания. "Здесь не может быть предоставлена ​​никакая информация. Мы принципиально не комментируем текущие соглашения с другими странами", - заявил представитель ведомства. По данным Welt am Sonntag, поставка систем теперь ожидается к концу года.

Шольц пообещал поставить Украине новые системы ПВО во время выступления в Бундестаге 1 июня. По словам главы правительства, эта система даст Киеву возможность "защитить целый большой город от российских воздушных ударов". Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок уточнила, что поставки могут занять несколько месяцев. Ожидалось, что полностью введены в эксплуатацию в Украине они могут быть не ранее ноября.

"Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем - компанией Diehl Defence - добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро, причем на средства немецкого правительства. За это благодарность канцлеру Шольцу", - говорил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.