Германия задумалась о закупке "Спутника V" после ее одобрения EMA

Германия, в случае допуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на рынок ЕС, сможет самостоятельно заключить контракты на ее поставки, если ЕС не примет централизованного решения, заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

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"Я вполне могу себе представить, что мы заключаем контракты, в короткие сроки, предпосылка к этому - нужно знать, о каких объемах поставок и в какие сроки мы говорим", - сказал Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

Он считает, что если ЕС не станет заключать централизованные контракты о закупках "Спутника V", то Германия может сделать это самостоятельно. "Я выступаю за то, что если Европейский союз ничего не предпримет, то мы сделаем это в национальном плане", - сказал министр.

По его словам, в целом такая возможность допускается, если лекарство будет одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).