Германия задумалась о закупке "Спутника V" после ее одобрения EMA
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Германия, в случае допуска российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на рынок ЕС, сможет самостоятельно заключить контракты на ее поставки, если ЕС не примет централизованного решения, заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я вполне могу себе представить, что мы заключаем контракты, в короткие сроки, предпосылка к этому - нужно знать, о каких объемах поставок и в какие сроки мы говорим", - сказал Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

Он считает, что если ЕС не станет заключать централизованные контракты о закупках "Спутника V", то Германия может сделать это самостоятельно. "Я выступаю за то, что если Европейский союз ничего не предпримет, то мы сделаем это в национальном плане", - сказал министр.

По его словам, в целом такая возможность допускается, если лекарство будет одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

7

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
377 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€