Германия закупит миллион упаковок таблеток Paxlovid от COVID-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Покупка эффективного препарата от Pfizer позволит избежать тяжелого течения ковида и разгрузить реанимации, заявил глава Минздрава ФРГ Лаутербах.

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Германия договорилась о приобретении крупной партии лекарства Paxlovid, разработанного американской фармакологической компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Власти ФРГ закупят 1 млн упаковок, сообщил агентству dpa во вторник, 28 декабря, министр здравоохранения страны Карл Лаутербах. Он выразил надежду на то, что тем самым удастся предотвратить многочисленные случаи тяжелого течения болезни, когда пациента помещают в отделение интенсивной терапии.

Заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, по мере распространения эффективных вакцин и методов лечения "растеряет свой ужас", заявил министр. "Я предпочел бы вести борьбу с помощью быстрых прививок и эффективных лекарств, а не закрытий школ", — добавил он.

Регулятор FDA в США уже одобрил препарат

В ходе второго этапа клинических испытаний американский препарат в капсулах продемонстрировал высокую эффективность. По словам разработчиков, Paxlovid снижает на 89 процентов риск госпитализации или смерти больного ковидом. Контракты на поставку этого лекарства уже заключили в числе прочих Австралия, Великобритания и Южная Корея.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) незадолго до рождественских праздников одобрило препарат для экстренного применения.

Аналогичную процедуру начинает и Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции (BfArM), чтобы Paxlovid можно было использовать сразу после получения первых партий, объявил Карл Лаутербах.

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