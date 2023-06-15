Германия закупит в Израиле систему ПВО, используемую в "Железном куполе"

Бюджетный комитет Бундестага выделил первый транш на закупку в Израиле системы противовоздушной обороны Arrow 3, также известной как "Хец-3". Как сообщает Politico, немецкие депутаты надеются, что это решение поможет создать "защитный зонтик" над Германией.

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Согласно решению парламентариев, первый транш на закупку Arrow 3 составит 560 млн евро, всего на эту систему ПВО потратят, как ожидается, до 4 млрд евро. Одновременно бюджетный комитет Бундестага одобрил покупку шести противоракетных систем IRIS-T-SLM немецкого производства, на это выделят около 950 млн евро.

"С приобретением немецкого IRIS-T SLM и израильского Arrow 3 мы продвигаем два крупных проекта из специальных активов Бундесвера, которые помогут создать защитный зонтик над Германией", — сказал член парламентского комитета Карстен Кляйн.

Ожидается, что контракт на поставку Arrow 3 заключат до конца года, соглашение планируют реализовать в течение двух лет. Как отмечает Кляйн, после этого объединенные системы немецкой ПВО обеспечат радиус действия 2400 км.

Arrow 3 — совместная разработка Israel Aerospace Industries и американской компании Boeing. В Израиле ее используют с 2017 года как часть противоракетной сети "Железный купол".

В прошлом году власти Германии одобрили создание специального фонда размером 100 млрд евро, деньги из которого направят на модернизацию собственных вооруженных сил.