Германия жмет на "аварийный тормоз" в борьбе с коронавирусом

В Германии с 00.00 часов в субботу начали действовать ограничительные меры, предусмотренные новой редакцией Закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и задействование механизма так называемого "аварийного тормоза" в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 до 05.00 будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов. Первый комендантский час в округах и коммунах с высоки уровнем заражений автоматически вступил в силу в 00.00 часов в субботу, 24 апреля. Это ограничение коснулось 325 округов и городов ФРГ.

Представителям одного домохозяйства в дневные часы можно встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства. Исключение составляют дети до 14 лет. Непродовольственные магазины при уровне заражения выше 100 открыты будут только для тех, кто представит результаты отрицательного теста и будет осуществлять посещение по записи. В случае превышения порога в 150 заражений на 100 000 населения магазины должны быть закрыты. Присутствие детей в школах будет запрещено в случае достижения отметки инфицирования в 165 случаев на 100 000 жителей.

По данным Института имени Роберта Коха на 23 апреля средний уровень заражения по Германии за прошедшие 7 дней составил 164 случая на 100 000 жителей.

Поправки будут действовать минимум до 30 июня

Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней были приняты бундестагом в среду, 21 апреля. На следующий день их одобрил бундесрат (федеральное представительство земель Германии) и подписал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Принятые властями меры будут действовать как минимум до 30 июня. По мнению депутатов, к этому сроку пандемия в значительной степени окажется под контролем благодаря вакцинации населения.

Принятию поправок к Закону о защите от инфекционных болезней предшествовала жесткая дискуссия между депутатами бундестага. У здания парламента страны в Берлине собрались более 8000 противников коронавирусных ограничений. Полиция запретила их демонстрацию, ссылаясь на нарушение эпидемиологических ограничений. Более 2200 полицейских стали разгонять собравшихся, те вступили в столкновения со стражами порядка.