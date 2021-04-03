Германию призвали готовиться к неделям жестких ограничений

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом он заявил в пасхальном телевизионном обращении, транслировавшемся в пятницу, 2 апреля, общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF.

"Сейчас мы находимся в середине третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений", — заявил Штайнмайер.

По его словам, для подавления пандемии сделано уже было много, имели место и ошибки, в частности при тестировании и вакцинации.

Штайнмайер заявил о доверии ко всем одобренным вакцинам

В то же время президент Германии призвал всех участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты.

"Я доверяю всем — подчеркиваю: всем допущенным в Германии вакцинам. Вакцинация — это важнейший шаг на пути выхода из пандемии — используйте эту возможность!", — добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава государства подчеркнул также важность преодоления возникшего кризиса доверия в стране. "Давайте не будем возмущаться окружающими или теми, кто там наверху. Не будем постоянно показывать, что не получается, а напротив — что получается, когда каждый выполняет свою часть (обязанностей. — Ред.). Это важно для меня, когда я говорю о доверии. Поскольку доверие в демократии в конечном итоге есть не что иное, как доверие самим себе!" — отметил Штайнмайер.