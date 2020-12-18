Гибель парома "Эстония" расследуют заново

Центры надзора за безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии пришли к выводу, что для выяснения правды необходимо совершить новые погружения к месту гибели парома Estonia. Об этом сообщает Delfi.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht.

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Большая часть эстонцев и шведов хотят, чтобы правительства двух стран организовали новые погружения к месту гибели парома Estonia. Об этом говорят данные анализа Eesti Päevaleht и национального телерадиовещания Швеции SVT.

В Эстонии за новое погружение выступило 56% респондентов. Если к этой цифре добавить людей, высказавшихся за исследования останков иными способами, то она вырастет до 73%. Лишь один житель Эстонии из восьми не видит необходимости в возобновлении расследования.

В Швеции за новое погружение выступило 64% опрошенных. Каждый пятый житель страны считает, что можно обойтись и без нового расследования.

Примечательно, что как в Эстонии, так и Швеции, за новое расследование активнее выступают мужчины и более молодые люди.

Шведское агентство по расследованию несчастных случай попросило разрешение заново расследовать крушения после документального фильма, в котором раскрывались ранее неизвестные факты о течи в корабле.

Паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года по дороге из Таллина в Стокгольм. На борту находилось 989 человек, спасти удалось только 138 человек, причем один из них умер в больнице. Среди пассажиров было и 29 латвийцев, из которых спасти удалось только шестерых. Это была самая крупная катастрофа в Балтийском море в мирное время.

Корабль находится на глубине 83 метра. Его охраняет закон о покое погибших, и нырять рядом с паромом запрещено.

"Мы не собираемся отменять закон о защите покоя могил, но попробуем приспособить закон так, чтобы провести исследования", — рассказал на пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.