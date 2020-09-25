Гибель парома: в СМИ говорят о срочном визите руководства Эстонии в Скандинавию

Срочный визит премьер-министра Юри Ратаса и министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу на частном самолете в Финляндию и Швецию был связан с новым документальным сериалом о крушении парома "Эстония", премьера которого состоится на шведском телевидении в понедельник, пишет со ссылкой на Eesti Päevaleht эстонский портал Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сам факт поездки никто не скрывал, но говорят лишь о протокольных причинах визита.

И лишь немногие знали, что действительной причиной экстренной поездки стал документальный сериал о гибели парома "Эстония".

По данным издания, главы и премьер-министры трех стран обсуждали именно эту тему. Стороны это утверждение не подтверждают, но и не опровергают.

"Сейчас мне нечего сказать по этому поводу", заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который также принимал участие в поездке.

Одно из осведомленных лиц сказало изданию, что по сути в сериале нет ничего нового, но то, как авторы пытаются преподнести некоторые фрагменты, может в итоге "вылиться во что-то нехорошее".

Примечательно, что режиссер сериала Хенрик Эвертссон обещал дать изданию интервью, но после встречи премьеров неожиданно отказался, сославшись на неотложные дела.

Кроме интервью свидетелей, некоторые из которых говорят впервые, в сериале представлены новые кадры, снятые в прошлом году возле на месте катастрофы (в связи с этим Эвертссон и еще один член съемочной группы получили обвинение в нарушении покоя останков).

Сериал стартует 28 сентября на стриминговом сервисе Discovery Dplay в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.