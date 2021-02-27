Гигантский айсберг площадью в четыре Риги откололся от Антарктиды
Foto: www.bas.ac.uk

Айсберг площадью 1270 кв.км откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании (BAS).

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Размеры отделившегося куска более чем в четыре раза превышают площадь Риги (307 кв. км). "В ближайшие недели или месяцы айсберг может исчезнуть; или он может сесть на мель и остаться рядом с шельфовым ледником Бранта", — сказал директор службы, профессор Дэйм Джейн Фрэнси.

На леднике толщиной 150 м, от которого откололась гигантская часть, расположена исследовательская станция британцев "Галлея". Случившееся не повредило ей. Крупные трещины по леднику распространяются постепенно и впервые появились на нем еще десять лет назад, дав BAS время подготовиться.

"В 2016 году BAS предпринял меры предосторожности, переместив исследовательскую станцию "Галлея" на 32 км вглубь суши", — уточняется в сообщении.

В момент откола айсберга на леднике не было никого из 12 сотрудников "Галлеи". С 2017 года персонал направляется на станцию только во время антарктического лета. Сейчас станция закрыта на зимовку, работники покинули ее в середине февраля.

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