Глава агентства по труду: Германия не может позволить себе еще один локдаун

Германия не может себе позволить еще один локдаун: прежде всего такие секторы экономики, как гостиничный бизнес, розничная торговля и туризм, и так довольно поздно вышедшие из карантина, вряд ли сумеют его пережить вновь. Такое мнение высказал глава Федерального агентства по труду (BA) Детлеф Шеле в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 14 августа.

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По его словам, в настоящее время немецкий рынок труда хорошо восстанавливается, и нового удара по нему из-за локдауна в связи с коронавирусом лучше избежать.

Случаев заражения коронавирусом в Германии становится все больше

Между тем Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщает о 5 644 новых случаях заражения коронавирусом в Германии за последние сутки. Это на 2 438 случая больше, чем неделю назад, когда Covid-19 был выявлен у 3 206 человек. В настоящее время семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за сутки увеличился с 30,1 до 32,7 случая на 100 тысяч жителей, пишет Deutsche Welle.

Суточный прирост летальных исходов составил 11 смертей от вируса. Таким образом количество скончавшихся от Covid-19 увеличилось в Германии до 91 864 человек. В общей сложности вирус выявлен в у 3,81 жителей ФРГ.

В то же время, по данным RKI, полностью привиты от коронавирусной инфекции 57 процентов населения Германии, что в абсолютных цифрах составляет около 47,7 млн человек. 52,5 млн жителей ФРГ (63,1 процент жителей страны) получили, как минимум, одну дозу вакцины.