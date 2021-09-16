Глава "Альянса врачей" сообщила о разрыве с менеджерами ФБК

Анастасия Васильева обвинила Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих в том, что для них "власть и деньги оказались важнее судеб" тех, кто поверил Навальному. Имя оппозиционера она в посте не назвала.

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Руководитель "Альянса врачей" Анастасия Васильева попросила более не ассоциировать ни ее лично, ни возглавляемый ею профсоюз с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом Васильева написала в своем аккаунте в соцсети Facebook в четверг, 16 сентября.

Она обвинила "менеджеров ФБК" в том, что те использовали профсоюз в своих интересах и "забыли" о нем, как только он перестал быть им нужен. "Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят - про них никто не вспомнит", - написала она.

Анастасия Васильева сообщила, что профсоюз продолжит работу. "Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается", - заявила она.

Пресс-секретарь Васильевой Александра Захарова подтвердила интернет-порталу "Медуза", что пост написан главой "Альянса врачей" и что ее страница в социальной сети Facebook не была взломана.

"Жизнь Васильевой превратили в ад"

Бывший директор ФБК Иван Жданов откликнулся на пост Васильевой, заявив, что он не вправе судить, правильно или нет та поступила. "В последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад", - указал оппозиционер в своем Twitter, отметив, что никому и никогда не желает очутиться в такой ситуации.

Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастсии превратили в самый настоящий ад. Разными способами.

То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 16, 2021

"Альянс врачей" был создан в 2018 году. Целями профсоюза, как указано на его сайте, является борьба "за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России". В марте 2021 года "Альянс врачей" внесли в реестр "иностранных агентов".

Саму Анастасию Васильеву в прессе называли "лечащим врачом Алексея Навального". Она по профессии – врач-офтальмолог. Глава "Альянса врачей" является обвиняемой по "санитарному делу", возбужденному после зимних акций в поддержку Алексея Навального в Москве. Васильева остается единственной фигуранткой дела, приговор которой до сих пор не огласили. Семь других обвиняемых получили от одного года до полутора лет ограничения свободы, а брат оппозиционного политика Олег Навальный - один год условно.