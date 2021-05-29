Глава "Белавиа" назвал западные санкции подлостью
Foto: Sputnik/Scanpix

Генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец назвал подлостью тот факт, что западные страны ввели санкции до того, как завершилось расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом он написал в Facebook.

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"Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против "Белавиа"", — написал Чергинец.

По его словам, действия Запада по закрытию стран и воздушных коридоров являются "явно спланированными".

"Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость", — заключил он, добавив, что таким образом соседние государства решили заработать.

Ранее Соединенные Штаты приостановили действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

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Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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