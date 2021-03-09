Глава белорусского КГБ пообещал, что власти будут действовать жестко во время акций протеста 25-27 марта
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил о планирующихся попытках дестабилизации обстановки в республике во время ожидающихся 25-27 марта акций протеста. "Нам достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию", — цитирует "Интерфакс" высказывние Тертеля в эфире телеканала "Беларусь 1".

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"Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", — сказал Тертель.

Он уточнил, что, по данным властей, ожидается "вывод людей на несанкционированную часть мероприятий, на улицы, с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций".

"Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем неконтролируемый выход людей по призыву известных телеграм-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями. Возможны более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью людей и граждан, которые будут находиться, в том числе, в районе этих мероприятий", — заявил глава КГБ.

Второй сценарий, по его словам, предусматривает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор "с последующим выводом людей на несанкционированную акцию с эмоциональным подогревом в центральные районы города, с провоцированием действий правоохранительных органов".

"Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации… ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города", — рассказал Тертель.

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