Глава BioNTech ожидает, что вакцина сможет защитить от "омикрона"

Вакцина немецкого производителя BioNTech, вероятно, способна защитить от тяжелого течения болезни и в случае заражения омикрон-вариантом коронавируса, полагает сооснователь компании Угур Шахин. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters во вторник, 30 ноября. "Мы исходим из того, что эта защита будет еще более выраженной, если люди получат третью прививку", — подчеркнул Шахин.

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Никто не должен терять самообладание из-за "омикрона", напротив, сейчас речь идет о том, чтобы скорее провести ревакцинацию, отметил он в другом интервью, данном изданию The Wall Street Journal. "Омикрон" может привести к большему количеству заражений, однако и в случае с другими вариантами коронавируса вакцина BioNTech/Pfizer хорошо защищала от тяжелого течения болезни, отметил он.

Понадобится ли разработка вакцины, адаптированной к новому варианту, выяснится в ближайшие недели, возможно, месяцы, указал Шахин, добавив, что BioNTech принципиально готова и к такому развитию событий. "Для производства первой рыночной партии, первых 25-50 миллионов доз, нам понадобится около 100 дней", — заявил он.

Глава Moderna: нынешние вакцины могут не защитить от "омикрона"

Глава американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель настроен более скептически в отношении эффективности существующих вакцин в борьбе с новым вариантом коронавируса.

"Я думаю, что будет ощутимый регресс. Не знаю, насколько сильный, поскольку нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, считают: "Ничего хорошего нас не ждет", — цитирует Банселя издание Financial Times.

Как поясняет свою точку зрения Стефан Бансель, в следующем году может потребоваться смена поколения вакцин. Предпосылкой к этому является большое количество мутаций в спайк-белке омикрон-варианта, что позволяет вирусу легче проникать в клетки и чем объясняется его быстрое распространение в Южной Африке и по всему миру. По словам Банселя, до сих пор большинство экспертов склонялись к мнению, что настолько сильно мутированный вариант коронавируса появится лишь через год или два.