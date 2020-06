Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в разгар протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, отметил, что и Иисус Христос тоже не был белым.

"Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили", — написал духовный лидер англиканского сообщества в своем "Твиттере".

Архиепископ сопроводил пост своими любимыми изображениями Христа, на большинстве которых у Спасителя явно темный цвет кожи.

"Бог, которому мы поклоняемся во Христе, универсален. Надежда, которую Он несет, — благовестие для всех нас", — добавил глава Англиканской церкви.

Jesus was Middle Eastern, not white. It's important we remember this.

But the God we worship in Christ is universal, and the hope he offers is good news for us all. Here are some of my favourites images of Christ from around the world.

What are yours? pic.twitter.com/iXEUdJJFGQ