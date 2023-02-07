зеленский мишель
Foto: Office of the President of Ukraine

Глава Совета ЕС Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского лично принять участие в саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. Об этом в Twitter написал представитель Мишеля Баренд Лейтс.

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"По соображениям безопасности никакой дополнительной информации предоставлено не будет", — уточнил Лейтс.

Ранее о возможном визите Зеленского в Брюссель писали европейские СМИ. Так, 6 февраля британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что руководство ЕС готовится к приезду украинского президента на саммит. При этом журналисты отметили, что визит могут отменить по соображениям безопасности.

Накануне о готовящейся поездке украинского лидера рассказала Belga. Источники бельгийского издания утверждают, что Зеленский прибудет в Брюссель уже 9 февраля. Ожидается, что президент Украины не только примет участие в саммите ЕС, но и выступит на специальной сессии Европарламента.

Представители Зеленского пока что не комментировали эту информацию.

Если президент Украины приедет в Брюссель, это будет второй его визит за пределы страны с начала полномасштабного российского вторжения. До этого в декабре 2022 года Зеленский летал в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании конгресса.

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