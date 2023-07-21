уильям бернс цру
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США знали заранее о том, что ЧВК "Вагнер" готовится к мятежу. При этом во время мятежа власти США неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к происходящему, пишет "Медуза".

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"Президент США Джо Байден точно сформулировал это, когда сказал, что мы знали об этом заблаговременно", — заявил Бернс. Он считает, что действия Пригожина были ожидаемыми, поскольку он уже длительное время критиковал военное руководство России. Высказал Бернс мнение о том, что с наемниками будет потом. По его мнению, Путин пока не решил, что делать с ЧВК, потому что его деятельность в Африке и на Ближнем Востоке важны для России, в то же время безаказанным самого Пригожина Путин вряд ли оставит.

"По моему опыту, Путин — высший апостол расплаты, поэтому я удивлюсь, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия", — цитирует Бернса "Медуза".

Ролик выступления Бернса на форуме по безопасности опубликовал Институт Аспена, международный исследовательский коллектив со штаб-квартирой в Вашингтоне, занимающийся международно-ориентированных исследованиями по наиболее актуальным общественным вопросам на стыке политических технологий, бихевиористской психологии и социальной инженерии.

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