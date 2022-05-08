Глава ЦРУ: Путин не может позволить себе проиграть войну в Украине
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

По мнению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине, поскольку не верит, что может позволить себе потерпеть поражение.

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Силы РФ не смогли захватить Киев и испытывают сложности с продвижением в Донбассе, однако российский лидер не изменил своего мнения о том, что его войскам под силу одолеть украинские, заявил Бернс, выступая на мероприятии, организованном изданием Financial Times.

Бернс, который был послом США в России в 2005-2008 годах, сообщил, что американские разведывательные службы на данный момент не видят "практических доказательств" того, что Москва планирует развертывание тактического ядерного оружия. Однако, по его словам, к такой возможности не стоит относиться легкомысленно, "учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства".

Глава ЦРУ не стал оценивать текущую ситуацию на поле боя или прогнозировать, как завершится война. Но он отметил, что Китай, в котором Вашингтон сейчас видит своего главного соперника, внимательно изучает уроки войны и то, что они означают для желания Пекина взять под контроль Тайвань. В то же время, по мнению Бернса, председатель КНР Си Цзиньпин не отказался от своей цели в итоге объединить Тайвань с Китаем.

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