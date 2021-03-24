Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Россию "опасным соседом"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает Россию "опасным соседом". Об этом он заявил в Брюсселе во вторник, 24 марта, в интервью журналистам перед встречей Североатлантического совета (NAC) НАТО на тему отношений с Москвой.

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"Россия отдаляется от европейских ценностей. Становится все более и более авторитарной страной: дело Навального, кибератаки, дезинформация, неисполнение минских соглашений", — указал Боррель.

Он отметил, что ЕС должен реагировать на неправомерные действия Москвы, в том числе санкциями, но в то же время необходимо сохранять "каналы для коммуникации" с Кремлем. Боррель высказался за диалог с РФ по "проблемам, касающихся наших общих интересов, например ядерная сделка с Ираном или изменение климата".

"Но в первую очередь мы должны сдерживать Россию, давать ей отпор, если она нарушает международное право, и очень важно делать это в рамках нашего партнерства с НАТО", — заключил глава европейской дипломатии. В связи с этим он назвал сегодняшнюю встречу глав МИД стран НАТО по России "очень важной".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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