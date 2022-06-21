Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что она в одностороннем порядке блокирует железнодорожный транзит между основной частью РФ и Калининградской областью, являются "чистой пропагандой", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 20 июня.

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Боррель подчеркнул, что санкции Евросоюза распространяются на определенные российские товары и "обеспечение транзита этих товаров через территорию Европейского Союза". Литва действует в консультации с Еврокомиссией, сказал он, добавив, впрочем, что ЕС проверит руководящие принципы, предоставленные Вильнюсу, на предмет их "полного соответствия".

Кремль: Приостановка Литвой транзита в Калининград — "нарушение всего и вся"

Ранее в тот же день Кремль назвал незаконным решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область товаров, подпадающих под санкции Евросоюза. "Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав в течение ближайших дней проанализировать ситуацию, а затем принять ответные меры.

Литовские железные дороги в ночь на 18 июня прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые подпадают под санкции ЕС. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет на железнодорожный транзит попали 40-50 процентов грузов, включая строительные материалы и металлы.