Глава ЕК: производители вакцин должны выполнить свои обязательства перед ЕС

Производители вакцин от Covid-19 должны выполнить свои обязательства перед ЕС, заявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

“Европа инвестировала миллиарды, чтобы помочь разработать первые в мире вакцины от Covid-19”, - в своем обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала глава ЕК. “Сейчас этим предприятиям надо обеспечить результат. Им надо уважать свои обязательства.”

ЕК потребовала ответы от британско-шведской компании AstraZeneca и американской фирмы Pfizer насчет задержек поставок. ЕК хочет потребовать предприятия информировать об экспорте за пределами ЕС, что указывает на беспокойство, о том, что производители вакцин продают их покупателям за пределами ЕС за большие деньги.

Лейена пообещала создать механизм прозрачности экспорта, чтобы обеспечить выполнение обязательств предприятий.