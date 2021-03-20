Глава Еврокомиссии грозит AstraZeneca запретом на экспорт вакцины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ужесточила тон в отношении фармацевтического концерна AstraZeneca из-за невыполнения этой компанией обязательств по поставкам антикоронавирусной вакцины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", — заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 20 марта.

Урсула фон дер Ляйен обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года она поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции. Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.

18 марта фон дер Ляйен сообщила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками антикоронавирусной вакцины. "Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это — самый лучший способ устранить их", — сказала она в интервью итальянской газете La Repubblica.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

49

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Вакцинация Еврокомиссия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€