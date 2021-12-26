Глава Еврокомиссии: масштабные санкции против РФ из-за Украины уже готовы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что масштабные санкции в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии против Украины уже подготовлены. Об этом она сообщила в интервью французской еженедельной газете Le Journal du Dimanche https://www.lejdd.fr/International/UE/exclusif-ursula-von-der-leyen-sur-la-presidence-francaise-de-lue-je-compte-sur-lexperience-de-la-france-4084544 , опубликованном вечером в субботу, 25 декабря.

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На вопрос издания о том, как добиться большего уважения со стороны России, Урсула фон дер Ляйен ответила следующее: "Давая ей ясно понять, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет встречена санкциями с масштабными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации".

Отвечая на вопрос о том, не затормозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии отметила: "Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность самим решать свою судьбу. Я знаю, что и Соединенные Штаты разделяют эти принципы. Иными словами, украинский народ должен решать свое будущее".

Военное присутствие России у границ Украины

В связи с наращиванием российского военного присутствия у границ Украины Европарламент принял 16 декабря резолюцию, в которой предлагается исключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии. В свою очередь Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует от Североатлантического альянса и США гарантий безопасности, однако западные страны готовы вести диалог лишь при условии деэскалации у украинской границы.

Для обсуждения конфликта вокруг Украины Германия и Россия договорились провести в начале января встречу высокопоставленных представителей двух стран. Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак проведут обстоятельные переговоры о конфликте между Москвой и Киевом. 23 декабря Олаф Шольц уже провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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