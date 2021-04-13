Глава Еврокомиссии не потерпит повторения скандала с креслами в Анкаре

Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла на переговорах с президентом Турции. Анкара и Брюссель обвинили друг друга в нарушении стандартов протокола. Глава ЕК впредь не допустит подобных инцидентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен больше не потерпит ситуацию, подобную скандалу во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое недвусмысленное заявление глава ЕК сделала на встрече с председателем Евросовета в понедельник, 12 апреля, сообщило информагентство dpa, со ссылкой на представителей дипломатических кругов в Брюсселе. По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля.

"Софагейт" в Анкаре

Во время съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а главе Еврокомиссии — ввиду отсутствия третьего кресла — некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, однако третье кресло в комнате так и не появилось. Фон дер Ляйен, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван — напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Кадры получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались возложить вину за произошедшее друг на друга.

Ассоциации европейских женщин после скандала потребовали отставки председателя Совета ЕС. На момент публикации петиция Фонда по защите прав женщин и гендерного равенства Millenia Foundation набрала около 7000 подписей.