Глава Еврокомиссии не потерпит повторения скандала с креслами в Анкаре
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла на переговорах с президентом Турции. Анкара и Брюссель обвинили друг друга в нарушении стандартов протокола. Глава ЕК впредь не допустит подобных инцидентов.

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен больше не потерпит ситуацию, подобную скандалу во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое недвусмысленное заявление глава ЕК сделала на встрече с председателем Евросовета в понедельник, 12 апреля, сообщило информагентство dpa, со ссылкой на представителей дипломатических кругов в Брюсселе. По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля.

"Софагейт" в Анкаре

Во время съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а главе Еврокомиссии — ввиду отсутствия третьего кресла — некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, однако третье кресло в комнате так и не появилось. Фон дер Ляйен, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван — напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Кадры получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались возложить вину за произошедшее друг на друга.

Ассоциации европейских женщин после скандала потребовали отставки председателя Совета ЕС. На момент публикации петиция Фонда по защите прав женщин и гендерного равенства Millenia Foundation набрала около 7000 подписей.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Анкара президент Турции Урсула фон дер Ляйен Брюссель Европарламент
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