Глава Еврокомиссии обсуждает в Киеве заявку Украины на вступление в ЕС

Урсула фон дер Ляйен намерена провести с украинскими властями переговоры о получении статуса кандидата на членство в ЕС, а также о долгосрочной помощи Европы по восстановлению страны после войны.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня, прибыла в Киев, чтобы провести переговоры о получении статуса кандидата на вступление Украины в ЕС и обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем условия оказания Евросоюзом долгосрочной помощи по восстановлению страны после войны.

"Мы подведем итоги совместных усилий, необходимых для восстановления, и прогресса Украины на ее европейском пути, — указала фон дер Ляйен по прибытии в украинскую столицу. — Это будет учитываться в нашем заключении, которое мы представим в ближайшее время".

Ожидается, что Еврокомиссия обнародует свое заключение о том, получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС, в ближайшую пятницу, 17 июня. Условием для положительного решения должно стать обязательство Киева провести определенные реформы — в частности, в сферах правового государства и борьбы с коррупцией.

Переговоры о членстве Украины в ЕС

Решение о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС третьему государству должно быть единогласно одобрено всеми странами, входящими в Евросоюз. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.

На данный момент у стран-членов ЕС, однако, нет единства по этому вопросу. Так, 9 июня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают Дания и Нидерланды.

В Копенгагене, в частности, не уверены в том, что Украина отвечает всем критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократическое правление, верховенство закона, соблюдение прав человека и защиту меньшинств, пояснило агентство.

Между тем получение статуса страны-кандидата не предопределяет позитивного решения о предоставлении членства в ЕС и не связан с какими-то определенными временными рамками. Так, Турция получила этот статус еще в 1999 году. Украина же подала заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российского вторжения.