Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС и вновь ушла в изоляцию
Foto: Reuters/Scanpix

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покинула саммит Евросоюза, так у сотрудника ее офиса был выявлен коронавирус нового типа. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

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По заявлению фон дер Ляйен, ее последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"В качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский Совет, чтобы уйти на самоизоляцию", — написала глава Еврокомиссии.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии уже уходила на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Тесты фон дер Ляйен на Covid-19 после контакта с этим человеком оказались отрицательными.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Евросоюз
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