Глава Еврокомиссии в Киеве: поддержка Украины стоит дорого, но мы не отступимся

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, приехав в четверг в Киев, заверила президента Владимира Зеленского и всех украинцев, что Евросоюз будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько понадобится.

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"Нам никогда не возместить те жертвы, которые приносят украинцы, когда теряют свой дом или плачут по погибшим близким, мы никогда не сможем расплатиться за то, что вы делаете, защищая демократию и верховенство права в мире. Но мы можем сказать, что ваши европейские друзья будут с вами столько, сколько понадобится, и что мы — друзья навсегда", — сказала Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с президентом Зеленским.

Фон дер Ляйен и Зеленский рассказали журналистам, что обсудили, в частности, финансовую и прочую помощь Евросоюза Украине. Параллельно с визитом фон дер Ляйен, в четверг и накануне, поступило несколько новостей, связанных с этой помощью.

Европейский парламент в четверг одобрил предложение Еврокомиссии о выплате второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Общий объем этого вида помощи от ЕС составит 9 млрд евро.

Неделей ранее это решение поддержали министры финансов стран ЕС, а окончательно его утвердит Совет Евросоюза.

15 сентября Украина получила первые полмиллиарда евро из полуторамиллиардного пакета помощи от Европейского инвестиционного банка. А накануне Украина подписала со странами "семерки" меморандум о взаимопонимании, касающийся приостановки до конца следующего года выплат по украинским государственным и гарантированным государством долгам на сумму более 3 млрд долларов США.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен рассказали на брифинге в четверг, что обсудили также и надежды Украины на то, чтобы присоединиться к единому рынку ЕС еще до формального вступления в союз.

Глава Еврокомиссии сказала, что для начала эксперты с обеих сторон работают над тем, чтобы отменить остающиеся нетарифные ограничения в торговле.

Зеленский же рассказал, что они с фон дер Ляйен обсудили, как Украина, пользуясь тем, что она в срочном порядке присоединилась к единой сети Евросоюза, может увеличить поставки электроэнергии в европейские страны.

"Европа может получить от Украины дешевую электроэнергию […], а Украина — получить деньги", — рассуждал Зеленский о возможностях взаимопомощи в борьбе с энергетическим кризисом.

Урсула фон дер Ляйен похвалила украинцев за скорость, с которой они, по ее словам, готовят страну и ее законодательство к вступлению в ЕС.

Украина (а также Молдова) официально стали странами-кандидатами на вступление в Евросоюз в июне. До российского вторжения никто в ЕС не брался предсказать, когда Украина получит этот статус и получит ли вообще, но война резко ускорила процесс.

Фон дер Ляйен также напомнила, что 25 октября в Берлине пройдет конференция, на котором друзья Украины обсудят в деталях планы восстановления страны после войны.

После переговоров с Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии встретилась в Киеве с премьер-министром Денисом Шмыгалем.