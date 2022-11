На сайте Еврокомиссии и в твиттере Урсулы фон дер Ляйен появилось заявление, в котором глава ЕК утверждала, что с 24 февраля в Украине погибли 100 тысяч военнослужащих и 20 тысяч мирных жителей. Сейчас эта информация удалена с официального сайта, а видеоверсия обращения переопубликована с монтажной склейкой. В Еврокомиссии объяснили это решение тем, что сведения о потерях Украины были взяты из "внешних источников".

Оригинальный твит фон дер Ляйен сейчас недоступен. В исправленной версии видео, опубликованной позднее, на 11 секунде заметна монтажная склейка.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9