Урсула фон дер Ляйен
Foto: DPA/Scanpix/LETA

На сайте Еврокомиссии и в твиттере Урсулы фон дер Ляйен появилось заявление, в котором глава ЕК утверждала, что с 24 февраля в Украине погибли 100 тысяч военнослужащих и 20 тысяч мирных жителей. Сейчас эта информация удалена с официального сайта, а видеоверсия обращения переопубликована с монтажной склейкой. В Еврокомиссии объяснили это решение тем, что сведения о потерях Украины были взяты из "внешних источников".

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Оригинальный твит фон дер Ляйен сейчас недоступен. В исправленной версии видео, опубликованной позднее, на 11 секунде заметна монтажная склейка.

Глава департамента Еврокомиссии по связям с общественностью Дана Спинант заявила, что озвученная фон дер Ляйен оценка в 100 тысяч погибших украинских военнослужащих была взята из внешних источников и включала данные не только об убитых, но и о раненых бойцах ВСУ. По словам представителя ЕК, эти данные должны были продемонстрировать "жестокость России". "Большое спасибо тем, кто указал на неточность в первоначальной версии этого видео", — написала Спинант в Twitter.

В Генштабе ВСУ заявили, что информация о военных потерях Украины носит закрытый характер. "Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования, — ответил на запрос издания "Украинская правда" руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

"В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа. Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины," — подчеркнул Сеник.

Опубликованное сегодня обращение фон дер Ляйен было посвящено расследованию военных преступлений, в совершении которых обвиняют российских военных, а также созданию механизма по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины. С переводом речи главы Еврокомиссии можно ознакомиться здесь.

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